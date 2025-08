Acidente de ônibus com torcedores do Bahia deixa ao menos oito feridos

Ônibus tombou na cidade de Ribeirão (PRF/Divulgação)

O acidente com um ônibus com integrantes da torcida organizada Bamor, do Bahia, na tarde deste sábado (2), na BR-101 em Ribeirão, deixou, pelo menos, oito feridos. Duas das vítimas estariam em estado grave, de acordo com informações preliminares.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou por volta das 14h10, no Km 138 da rodovia. De acordo com a PRF, o motorista do ônibus que perdeu o controle do veículo e tombou na pista. O veículo se encaminhava para a Ilha do Retiro, onde o Bahia enfrentou o Sport na tarde deste sábado pelo Campeonato Brasileiro.

O motivo do acidente ainda não é conhecido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro. Segundo o Samu, há, pelo menos, oito feridos após o acidente. Eles foram encaminhados para o Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho, e para o Hospital de Escada. Informações preliminares dão conta de que duas das vítimas estão em estado grave.

O último licenciamento emitido para o ônibus foi de 2022. O veículo será recolhido para o pátio a Polícia Rodoviária Federal no Recife.

O QUE DIZ A PRF

"Por volta das 14h10, a PRF foi acionada para atender um sinistro no Km 138 da BR 101, em Ribeirão, sentido Recife. O motorista de um ônibus que transportava a torcida do Bahia perdeu o controle do veículo e tombou na pista. O motorista e alguns passageiros ficaram feridos. A quantidade ainda será confirmada. Nesse momento, a rodovia está parcialmente interditada no sentido Recife. Os veículos estão passando por uma faixa. O sinistro causou cerca de 3 km de congestionamento", disse a PRF.

O QUE DIZ O SAMU

"O SAMU foi acionado às 14h01 deste sábado (2/8) para um incidente com múltiplas vítimas em decorrência do capotamento de um ônibus, no município de Escada. Foram mobilizados efetivos do SAMU Escada, SAMU Primavera, SAMU Ribeirão, SAMU Cabo de Santo Agostinho e do Corpo de Bombeiros".