Motorista tenta fugir por 15 km na BR-232, perde controle e acaba preso em Bezerros

Motorista tenta fugir por 15 km na BR-232, perde controle do carro e acaba preso por roubo de carga em Bezerros (Divulgação/PRF)

Uma perseguição policial de aproximadamente 15 quilômetros terminou com dois homens detidos, na última quarta-feira (30), na BR-232, em Bezerros, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro tentou fugir em alta velocidade, com os faróis apagados, e só parou após perder o controle do veículo e sair da pista.

A ação começou durante uma fiscalização de rotina da PRF, quando os agentes perceberam o comportamento suspeito do condutor. Diante da ordem de parada, o motorista acelerou e deu início à fuga. Após o acidente, três ocupantes abandonaram o carro e correram em direção a uma área de matagal. Dois deles foram alcançados e detidos. O terceiro conseguiu escapar, apesar das buscas realizadas com apoio da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Durante a inspeção no automóvel, os policiais constataram que o carro estava com placas falsas e transportava duas outras placas no interior, além de um equipamento conhecido como jammer, utilizado para bloquear sinais de rastreamento de veículos, o equipamento é conhecido por estar sempre presente nos roubos de carga.

Um dos suspeitos detidos já tinha antecedentes por receptação e porte ilegal de arma. Com ele, os agentes encontraram duas munições de calibre 38 e uma porção de substância semelhante à maconha.

Os detidos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bezerros.