Acidente ocorreu na noite da quarta-feira (6), no município de Lajedo; um homem morreu com o impacto da colisão

Colisão entre viatura do SAMU e caminhonete deixa um morto na BR-423, em Lajedo (Divulgação/PRF)

Uma colisão registrada na noite de quarta-feira (6), no Km 53, da BR-423, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco, deixou uma pessoa morta. A colisão envolveu uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do município de Águas Belas, e uma caminhonete.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Federal Rodoviária (PRF), o passageiro da caminhonete, que residia em Lajedo, morreu antes de receber socorro, devido à gravidade dos ferimentos.

Já os passageiros da ambulância tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital local. Os condutores de ambos veículos não se feriram. Após teste do bafômetro, o resultado foi normal.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. A rodovia ficou parcialmente interditada durante os trabalhos de resgate e remoção dos veículos, que ficaram destruídos com o impacto da colisão.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela PRF e demais autoridades competentes. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.