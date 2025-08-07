Prefeitura de Nazaré da Mata inicia processo de exumação de vítimas da Covid-19

O processo de exumação segue a Nota Técnica do Ministério da Saúde, que define prazos mínimos e protocolos de segurança para a retirada de corpos contaminados. Segundo a Prefeitura de Nazaré da Mata, 93 moradores morreram em decorrência da Covid-19

O processo de exumação acontece no Cemitério São Sebastião, localizado na Rua Coronel Luiz Inácio, próximo ao Estádio Municipal de Nazaré da Mata (Foto: Divulgação / Prefeitura de Nazaré da Mata )

A Prefeitura de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, iniciou o processo de exumação de vítimas da Covid-19 que estão enterradas no Cemitério São Sebastião, localizado na Rua Coronel Luiz Inácio, próximo ao Estádio Municipal da cidade.

Segundo a gestão municipal, 93 moradores morreram em decorrência da Covid-19 entre março de 2020 e abril de 2025. Os Parentes e responsáveis devem procurar a administração do cemitério, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, para formalizar a transferência para túmulos familiares, ossuários ou outros espaços adequados.

O processo de retirada dos restos mortais segue a Nota Técnica nº 23/2023 do Ministério da Saúde, que define prazos mínimos e protocolos de segurança para a exumação de corpos contaminados.

De acordo com o documento, o processo só deve ocorrer após três anos do óbito para adultos e dois no caso de crianças de até seis anos. A Nota Técnica ainda prevê algumas exceções no processo de exumação, como reformas internas no cemitério, que permitem a retirada após 60 dias, e situações autorizadas pela Justiça ou pela vigilância sanitária, desde que cumprido o prazo mínimo de 30 dias.

Segundo a prefeitura de Nazaré da Mata, as exumações serão realizadas por equipes treinadas e equipadas, seguindo rigorosos protocolos sanitários. Os trabalhadores do cemitério utilizarão Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) completos, incluindo macacões impermeáveis, luvas duplas, máscaras de alta proteção, óculos e botas.

O manuseio dos restos mortais será feito de forma cuidadosa, com acondicionamento em sacos próprios para ossadas, devidamente identificados.

Ainda de acordo com a prefeitura, todo processo será acompanhado por técnicos da vigilância sanitária municipal, que fiscalizarão cada etapa, garantindo que não haja riscos biológicos. Após a retirada, o espaço será limpo e desinfetado, e os restos mortais seguirão para o destino indicado pela família.

A ação conta com o trabalho conjunto das Secretarias Municipais de Saúde, Obras e Vigilância Sanitária, que atuam de forma integrada para assegurar a segurança do procedimento e a reorganização do cemitério.