Dengue tipo 3: estado reforça medidas para enfrentar doença

SES-PE encaminhou aos serviços de saúde e às gestões municipais um informe técnico que destaca o monitoramento áreas com provável presença do vetor da doença

Mosquito aedes aegypti (Vinícius Marinho/Fiocruz)

A identificação do tipo 3 da dengue em Pernambuco levou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) a anunciar reforço em ações de prevenção.

Nesta quinta (7), a secretaria informou que a Diretoria-Geral de Vigilância Ambiental Saúde registrou o aumento da circulação do sorotipo DENV-3 nas últimas quatro semanas.

A SES-PE destacou que o pedido de reforço das açõesé direcionado à população, para a redução dos focos criadouros do mosquito Aedes aegypti, e aos profissionais que atuam na vigilância de endemias e realizam visitas domiciliares para o controle vetorial.

Também foi feito o alerta para quem atua no manejo clínico dos pacientes nas unidades de saúde.

O que foi feito

A Diretoria Geral de Vigilância Ambiental informou que encaminhou aos serviços de saúde e às gestões municipais um informe técnico que destaca o monitoramento in loco das áreas com provável presença do vetor da doença.

Destacou, ainda, a importância da coleta de amostras dos casos suspeitos de arboviroses nos primeiros dias dos sintomas (do 1º ao 5º dia), para realização do diagnóstico por RT-PCR em tempo oportuno e posterior identificação do sorotipo circulante.

Dados

Em 2025, nos primeiros 7 meses do ano, até 26 de julho — Semana Epidemiológica (SE) 31 de 2025 —, já foram identificados mais de 150 casos de DENV-3 nas I, II, III, VI, X e XI Regiões de Saúde, que correspondem a cidades da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Nos anos anteriores, o comportamento foi o seguinte: foram registrados 4 casos de DENV-3 em 2023, na I Região de Saúde. Já em 2024, 17 casos foram identificados nas I, III, VIII e XII Regiões de Saúde.

"Percebemos que a queda nos números da dengue teve uma inversão nas últimas semanas, saindo de uma tendência de redução — esperada para o fim da sazonalidade — para um cenário de estabilidade ou aumento no número de notificações. Esse comportamento coincide com o aumento da circulação do DENV-3 no mesmo período. Esse sorotipo oferece risco aumentado de agravamento e óbito quando infecta pessoas que já tiveram outros sorotipos de dengue", destacou o diretor de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra.

O que deve ser feito

A Secretaria recomenda o reforço das medidas de prevenção, controle vetorial e atenção aos sintomas. A eliminação dos focos do Aedes aegypti é essencial como medida direta para conter a proliferação da doença.

Em caso de sintomas como febre associada a dor de cabeça, manchas na pele, dores no corpo e/ou nas articulações, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos ou outras manifestações, orienta-se procurar imediatamente um serviço de saúde. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o agravamento da doença e/ou um possível óbito.

Dicas simples podem ajudar a reduzir a população do mosquito, que, além da dengue, transmite Zika e Chikungunya. É importante evitar o acúmulo de água em pneus, latas e garrafas vazias, assim como cuidar de plantas e vasos, potes e outros objetos que possam servir como reservatórios de água. Realizar a limpeza regular da caixa d’água e mantê-la sempre fechada, com tampa adequada, também faz parte das medidas preventivas.

A área de Vigilância Ambiental da SES-PE também reforça a importância da verificação das calhas, retirando folhas, galhos e tudo o que possa impedir o escoamento da água. Deve-se colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada, assim como eliminar entulhos do quintal. O potinho de água do animal de estimação também deve ser trocado com frequência.

Vacinação



Outra importante medida de prevenção contra a dengue é a vacinação. Ela está disponível em 48 cidades pernambucanas, localizadas nas I, V e VII Regionais de Saúde, para a população formada por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. No estado, 312.980 pessoas estão aptas a receber as duas doses do imunizante.