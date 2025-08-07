Idoso morre após colisão entre moto e caminhão na PE-88, em Passira

Acidente aconteceu na noite da terça-feira (5); vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Viatura do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Um idoso, de 64 anos, morreu após um acidente de moto na noite da terça-feira (5), na rodovia PE-88, no município de Passira, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Manoel Antônio Pereira, de 64 anos.

Segundo informações, ele conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de um caminhão. Com o impacto, Manoel sofreu diversos ferimentos e chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu no hospital local.

O motorista do caminhão permaneceu no local, prestou os primeiros socorros e forneceu esclarecimentos à Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde foram realizados os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações foram iniciadas e seguem até esclarecimento do caso.

