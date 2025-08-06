Concurso do TJPE tem inscrições prorrogadas; veja detalhes

Segundo o TJPE, as inscrições seguem até as 23h de 11 de agosto. Há vagas para candidatos a ocupar vários cargos de servidores

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou, nesta quarta (6), que prorrogou, até as 23h de 11 de agosto, as inscrições para o concurso público de servidores.

O último certame, realizado em 2017, nomeou 2480 candidatos.

As inscrições estão sendo feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Além da prorrogação da inscrição, foram alterados os períodos para inclusão dos documentos para a Função de jurado, Nome Social, Atendimento Especial e Atestado/Laudo Médico (Pessoas com Deficiência-PCD. Há, também, novos prazos para anexar os documentos, fotos e vídeo do Procedimento de Heteroidentificação – Negros.

Esses procedimentos seguem até as 23h do dia 11 de agosto.

O pagamento das inscrições pode ser feito até 12 de agosto. Os candidatos que precisarem corrigir dados cadastrais no site do IBFC têm das 10h de 12 de agosto até as 17h de 14 de agosto para realizar o procedimento.

Como fazer

No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/função e localidade (polo) a que vai concorrer, dentro das opções oferecidas no edital e não será admitida qualquer alteração após a efetivação da inscrição. As vagas são para cadastro de reserva dos seguintes cargos:

Analista Judiciário - APJ, Função Judiciária; Analista Judiciário – APJ, Apoio Especializado/Analista de Sistemas; Oficial de Justiça – OPJ; Técnico Judiciário - TPJ, Função Judiciária; e Técnico Judiciário - TPJ Apoio Especializado/Programador de Computador. Já os polos são: Recife (prova em Recife); Região Metropolitana I (prova na RM I); Região Metropolitana II (prova na RM II); Mata Norte/ Agreste (prova em Carpina); Mata Sul/ Agreste (prova em Caruaru); Agreste/Sertão (prova em Arcoverde); Sertão (prova em Petrolina).

Provas

As provas serão aplicadas em datas diferentes para os cargos de nível médio (21 de setembro) e nível superior (28 de setembro), o que permite a inscrição para um cargo de nível médio e um cargo de nível superior, se assim desejar.

A prova objetiva contará com o total de 15 questões de conhecimentos gerais valendo 0,5 cada questão e a prova de conhecimentos específicos serão 45 questões valendo um ponto cada.

Já a prova discursiva será realizada na mesma data e horário da prova objetiva, sendo composta de 1 (uma) questão de conhecimentos específicos constante no Anexo III do Edital 01/2025.