Secretaria de Educação abre inscrições para 4,8 mil vagas em cursos do programa Trilhatec (Reprodução)

A Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE) abriu as inscrições para novas turmas do programa Trilhatec, voltado à formação e qualificação profissional de estudantes do Ensino Médio da rede estadual. As aulas serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e têm como objetivo ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Ao todo, o programa vai oferecer 4,8 mil vagas distribuídas em 18 cursos, disponíveis em todas as regiões do Estado. As inscrições devem ser realizadas por meio do site https://sisacad.educacao.pe.gov.br/sissel/.

As formações abrangem áreas como gastronomia, beleza, tecnologia e hotelaria. O curso com maior carga horária é o de auxiliar de cozinha, com 240 horas. Os demais cursos têm carga horária que varia entre 30 e 172 horas. As aulas são oferecidas no contraturno escolar e aos sábados, permitindo flexibilidade para os estudantes.

Todos os cursos contam com certificação ao final de cada etapa, o que aumenta as chances de empregabilidade dos jovens.

“Com essa formação, os estudantes concluem o Ensino Médio mais preparados e com muito mais chances de conquistar uma vaga no mundo do trabalho”, destacou o secretário executivo de Ensino Médio e Profissional, Paulo Dutra.