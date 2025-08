Mais de 38 mil pernambucanos farão Concurso Nacional Unificado

Prova está prevista para o dia 6 de julho (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) registrou 38.280 inscritos de Pernambuco, e 761.528 confirmadas em todo o país, segundo dados oficiais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Dentre os que farão a prova, 59,9% são mulheres pernambucanas, um total de 22.911 mil inscritas, superando o número de homens, que somou 21.922 (40,1%), para disputar as 3.652 vagas disponíveis em 32 órgãos no CNPU, também conhecido como "Enem dos concursos".

Inscrições

O certame recebeu inscrições de candidatos de todas as unidades da federação, abrangendo 4.951 municípios, com alta concentração nas regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436), seguidas pelo Centro-Oeste, Norte e Sul, com o objetivo de ampliar o acesso ao serviço público em todo o Brasil.

No estado, a área de Administração e Finanças Públicas (Bloco 5) concentrou o maior número de interessados, com 8.928 inscrições. Em seguida, os blocos de Intermediário – Regulação (7.975) e Seguridade Social: Saúde e Assistência (7.772).

Candidatos pelo Brasil

As mulheres representam 60% dos inscritos, índice superior ao registrado na primeira edição (56,2%). Além disso, 252.596 candidatos concorrem por vagas reservadas a negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme a nova Lei de Cotas (Lei nº 15.142/2025) que reserva 30% das oportunidades a esses grupos.

1 / 2 2 / 2 < >

Calendário e Blocos Temáticos

Com provas previstas para 5 de outubro e 7 de dezembro, o cronograma oficial prevê edital e inscrições em julho de 2025, prova objetiva em 5 de outubro, e prova discursiva em 7 de dezembro, enquanto os resultados serão divulgados em fevereiro de 2026.

O CPNU2 oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos e entidades federais, organizadas em nove blocos temáticos que contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. O bloco com maior adesão até o momento foi o Bloco 9 (Intermediário – Regulação), com 177.598 inscritos, seguido pelos blocos 5 (Administração) e 1 (Seguridade Social: Saúde e Assistência).