Exército abre processo seletivo com remuneração podendo chegar a mais de R$ 7 mil

As vagas, destinadas para o Comando da 7ª Região Militar do Exército Brasileiro, são para Aspirante a Oficial Técnico Temporário, 3º Sargento Técnico Temporário e Cabos Especialistas Temporários. As inscrições podem ser feitas até às 15h do dia 13 de agosto.

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O Comando da 7ª Região Militar do Exército Brasileiro está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), visando a contratação de Oficial Técnico Temporário (nível superior), 3º Sargento Técnico Temporário (nível técnico) e Cabos Especialistas Temporários (nível fundamental com curso profissionalizante), conforme as necessidades da instituição.

As vagas abrangem as cidades do Recife - PE , Petrolina - PE, Garanhuns - PE, São Bento do Una - PE, João Pessoa - PB, Campina Grande - PB, Natal - RN, Caicó - RN e Maceió - AL.

As inscrições podem ser feitas até às 15h do dia 13 de agosto, via internet, não podendo ser realizada por aparelho celular, em virtude das certificações de segurança de rede.

Entre alguns dos requisitos básicos estão: ser brasileiro nato, ter altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, além de possuir até 40 anos de idade na data da incorporação.

A remuneração básica para Oficial é de R$7.490,00. Já para Terceiro Sargento, a remuneração é de R$ 3.997,00, enquanto que para Cabo o valor é de R$2.745,00. Todas ainda irão receber os adicionais previstos.

Todo o processo seletivo contará com Avaliação Curricular, Avaliação de Prática de Capacidade Pedagógica (somente para especialidades de magistério), Heteroidentificação Complementar (cotistas), Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Seleção Complementar para Incorporação.

Dentre as áreas de formação de curso superior exigidos para o cargo de Oficial Técnico Temporário estão: Enfermagem, Engenharia, Psicologia, Direito, Comunicação Social, Fisioterapia, Nutrição, Teologia, Arquitetura, Biblioteconomia, entre outros.

Já para Sargento Técnico Temporário, são exigidas habilitações técnicas como: Administração, Alimentos, Análises Clínicas, Computação Gráfica, Edificações, Enfermagem, Logística, Produção Cultural, entre outras.

Para o cargo de Cabo Especialista Temporário, os candidatos devem ter habilitações como: Motorista Categoria D ou E, Ajudante de Eletricista Predial, Bombeiro Hidráulico, Carpinteiro, Auxiliar de Elétrica Auto, Montagem e Manutenção de Microcomputador, Pintor Predial, Auxiliar de Refrigeração, entre outras.

