MPPE denuncia acusado de matar menina baleada em festa em Jaboatão

Emilly Vitória, de seis anos, foi baleada na cabeça no últiom domingo (20), durante uma festa infantil em Jaboatão, no Grande Recife (Foto: Cortesia)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ofereceu denúncia, na quinta-feira (31), contra Sérgio Heverton da Silva Carvalho, de 29 anos, pela morte da menina Emilly Vitória Guimarães, de apenas 6 anos, que foi vítima de um tiro na cabeça em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.



Segundo a denúncia, obtida pelo Diario de Pernambuco, a menina foi baleada, durante uma festinha de aniversário, na noite de 20 de julho, após o denunciado invadir a casa e atirar a esmo. A aniversariante, de apenas 5 anos, e o padrasto dela, Taywan Silva, de 19, que seria o verdadeiro alvo do ataque, também foram atingidos, mas sobreviveram.



Sérgio foi detido em flagrante e segue preso preventivamente. O MPPE relata que o caso tem relação com disputa pelo tráfico de drogas. De acordo com a promotoria, criminosos de Rio das Velhas e do Cajá, onde a festa aconteceu, são rivais e estariam em guerra pelo domínio do território.



Pouco antes do crime, Sérgio foi visto na rua, acompanhado de outro indivíduo, vestindo um blusão e portando uma arma de fogo, segundo a acusação. Naquele momento, o padrasto da aniversariante estava sentado na frente da casa, tirando um cochilo.

Homicídio doloso



Os criminosos teriam ordenado que ele entrasse na casa. A denúncia narra que, em seguida, Sérgio “passou a proferir diversos disparos de arma de fogo em sua direção”, mas apenas um tiro acertou a perna do alvo. Outro disparo feriu a aniversariante nas nádegas. Já Emilly foi atingida na cabeça.



A criança chegou a ser socorrida ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, Centro do Recife, onde ficou internada. A morte, por traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana, foi confirmada na última sexta-feira (25).



Sérgio deve responder pela morte da criança e por duas tentativas de homicídio doloso, por motivo fútil, meio cruel e mediante emboscada. Na delegacia, o denunciado negou o crime e culpou outros dois indivíduos pelos disparos.



“No que concerne à motivação do delito, pontua-se fortes indícios de que o verdadeiro alvo da empreitada criminosa seria a vítima Taywan, residente de uma comunidade rival à região do Cajá, que se encontra em disputa de tráfico na ocasião do evento”, registra a promotora Erika Sampaio Cardoso Kraychete, do MPPE, na denúncia.