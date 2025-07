Suspeito de atirar em criança de 6 anos durante festa infantil é levado para o Cotel

Sérgio Heverton da Silva Carvalho, de 49 anos, teve a prisão preventiva decretada e foi levado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), no Grande Recife. O homem é suspeito de ter atirado contra Emilly Vitória, de seis anos, atingida na cabeça durante uma festa infantil no último domingo (20)

O principal suspeito de atirar em Emilly Vitória Guimarães, de seis anos, durante uma festa infantil em Jaboatão dos Guararapes, no último domingo (20), foi levado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, nesta segunda (21). Ele teve prisão preventiva decretada em audiência de custódia, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Sérgio Heverton da Silva Carvalho, de 49 anos, é apontado por testemunhas como o autor dos disparos que atingiram Emilly e outras duas pessoas, uma criança de cinco anos, aniversariante, identificada como Lua Santos, e um rapaz de 19 anos, identificado como Taywan Silva. O Diario apurou que ambos foram socorridos no domingo (20) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sotave, em Prazeres, também em Jaboatão, e passam bem.

O suspeito foi preso em flagrante no último domingo (20), pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e autuado por tentativa de homicídio. O Diario teve acesso ao Auto de Prisão em Flagrante do caso. Em depoimento, Sérgio disse que entrou no local onde acontecia a festa para fugir de dois homens armados que o estavam perseguindo. Ele alega que é inocente e os tiros foram de autoria da dupla. A versão contrasta com o relato da Shirlane Xavier, mãe de Emilly, que é testemunha.

Shirlane alega que viu Sérgio entrando no local onde acontecia uma festa infantil no início da noite do domingo (20). Ela diz que o reconheceu, pois já o conhecia por serem todos da mesma localidade.

“Ele desceu tranquilo com a arma na mão. E eu vi que era ele, que eu conheci ele. Eu, minha comadre, meu compadre. Era vizinho. Ele desceu com a arma na mão. Não tinha ninguém atrás dele procurando, não, ele desceu só. Ele desceu a ladeira, passou por mim, pela minha comadre, pelo meu compadre, desceu e já entrou na festa atirando”, apontou a mãe de Emilly, nesta segunda (21), em entrevista.

Estado de saúde

Emilly segue internada em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na região central do Recife, onde está desde o último domingo (20). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade de saúde.

“O Hospital da Restauração (HR) informa que a paciente de 6 anos permanece internada em estado grave”, informou o HR por meio de nota.