Caso Emilly Vitória: Menina segue internada em estado Grave, diz HR

Emilly Vitória, de seis anos, foi baleada na cabeça no últiom domingo (20), durante uma festa infantil em Jaboatão, no Grande Recife (Foto: Cortesia)

Emilly Vitória Guimarães, de seis anos, segue internada em estado grave, no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, no Grande Recife. A atualização do quadro de saúde da garota foi confirmado na manhã desta quarta-feira (23) pela unidade de saúde.

Em contato com a família da vítima, foi apurado que o pai segue na unidade, mas até o momento não retornou com novas atualizações sobre sua evolução clínica.

Emilly foi baleada na cabeça no último domingo (20), enquanto participava de um aniversário de uma outra criança, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Na ocasião, um homem de 49 anos, teria entrado no local e efetuado os disparos de arma de fogo.

Além da menina, a aniversariante da festa, Lua Santos, de 5 anos, e um jovem de 19 anos, Taywan Silva, foram atingidos de raspão.