Corpo de menina baleada em festa de aniversário será sepultado no sábado (26)

Emilly Vitória, de seis anos, foi baleada na cabeça no últiom domingo (20), durante uma festa infantil em Jaboatão, no Grande Recife (Foto: Cortesia)

O corpo de Emilly Vitória, menina de 6 anos baleada em um aniversário no bairro Jordão, em Jaboatão dos Guarapes, foi velado às 16h desta sexta-feira (25), mesmo dia em que ela morreu. O sepultamento está marcado para às 10h de sábado (26), no Cemitério da Muribeca, na mesma cidade.

A menina morreu após passar cinco dias internada no Hospital da Restauração, na área central da capital. Ela foi baleada em um tiroteio na comunidade do Cajá enquanto participava do aniversário de uma outra criança, que também foi atingida. Um jovem de 19 anos que não teve a identidade divulgada também ficou ferido.

O autor dos disparos, Sérgio Everton da Silva Carvalho, de 49 anos, foi preso em flagrante e levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Ele foi autuado por tentativa de homicídio.

A Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana. O atirador tinha como alvo o jovem de 19 anos que foi baleado na ocasião e já teria chegado na festa atirando.

“Eu quero justiça. Eu quero que ele pague. Que vá para a cadeia. O pai dele expulsou ele de casa. Ele nem morava mais lá. Eu dava lanche para o filho dele. Cuidava como se fosse meu. Como é que ele faz um negócio desse com a minha filha?”, questionou a mãe da vítima, Shirlane Xavier.