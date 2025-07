Familiares de menina baleada em aniversário em Jaboatão criticam segurança do bairro

Recife, PE, 21/07/2025 - HR CRIANÇA BALEADA - Imagens do HR e dos familiares da criança baleada. (Rafael Vieira)

Familiares de Emilly Vitória Guimarães, criança de 6 anos baleada em um aniversário em Jaboatão dos Guararapes no domingo (20), criticaram a segurança do bairro Jardim Monte Verde, onde a menina foi atingida, em entrevista ao Diario de Pernambuco. Emilly segue internada.

“É terrível a segurança daqui. A gente está à mercê de várias coisas. É tiroteio direto e uma situação de vulnerabilidade. É como nos outros bairros, muita insegurança”, relata Evelin Sampaio, prima da vítima.

De acordo com ela, Emilly Vitória está internada em estado gravíssimo no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Na noite desta segunda-feira (21), a menina foi submetida a uma série de exames e os resultados devem ser repassados para os pais na terça-feira (22).

Familiares e vizinhos da comunidade onde Emilly Vitória mora realizaram nesta noite uma roda de orações para pedir pela melhora da criança. Ainda segundo a prima da vítima, a família está devastada.

“Estamos arrasados e não é para menos, com essa situação. A família está triste e não se conforma de jeito nenhum que tenha acontecido isso, ainda mais perto de casa, uma criança”, conta Evelin Sampaio.

Além de Emilly, a aniversariante, identificada como Lua Santos, que estava completando 5 anos, e um jovem de 19 anos, identificado como Taywan Silva, foram atingidos de raspão. Ambos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sotave, em Prazeres, também em Jaboatão, e passam bem.

O principal suspeito do crime é um homem de 49 anos, que teria chegado no local da festa atirando contra os convidados. Ele foi preso por uma equipe da Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.