Empresário foragido diz à Justiça que mora em Olinda; endereço informado é da mãe dele

O empresário foragido Saulo Ferreira Melo estaria morando nos Estados Unidos desde o início do ano

Saulo Ferreira Melo é considerado foragido. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Foragido por ameaça, estelionato e violência doméstica, o empresário pernambucano Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, informou à Justiça que é domiciliado em Peixinhos, bairro de Olinda, no Grande Recife. O Diario de Pernambuco foi ao endereço informado e constatou que, na verdade, se trata da casa da mãe dele.

Uma vizinha, que disse conhecer Saulo desde jovem, afirmou que não vê o empresário há anos. Segundo afirma, é a mãe de Saulo quem mora na residência. A informação foi confirmada ainda por outros moradores. “Conheço os filhos dela, mas nunca mais vi Saulo”, disse a vizinha.

O imóvel estava vazio na tarde desta quinta-feira (25). Em uma casa, anexa à informada pelo empresário, uma mulher, que disse ser empregada doméstica, afirmou desconhecer quem eram os moradores do lado.

Saulo também seria desconhecido por outras pessoas da região. Exposto a uma foto dele, um homem que mora nessa rua há 5 anos não reconheceu o empresário.

Interpol foi acionada

O empresário foi denunciado pelo Ministério Público (MPPE) em abril. Ele responde por agredir uma ex-mulher e por supostamente contrair uma dívida milionária no nome dela. Ele alega inocência.

Com o paradeiro desconhecido e informações de que estaria vivendo nos Estados Unidos, a Justiça de Pernambuco decidiu comunicar a Interpol sobre o mandado de prisão expedido contra ele. A ordem para o acionamento do órgão de cooperação policial internacional foi dada na segunda-feira (19).

Em paralelo, Saulo é investigado por supostamente sumir com o dinheiro de ingresso do festival Rock Remembers, organizado pela sua empresa Agittos Promoções e Eventos, em 2024. Até hoje, parte do público não recebeu reembolso.

Por causa do episódio, ele enfrenta mais de dez ações de cobrança no TJPE. Em meio às acusações de calote, o empresário teria deixado o Brasil no início deste ano.

Ao Diario, a defesa do empresário negou o calote e alegou que a empresa teria falido. “Desde o início, parte do reembolso foi feita com o saldo que havia em caixa”, diz nota enviada na semana passada.