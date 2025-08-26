Após 4 meses foragido, empresário pernambucano acusado de violência doméstica é preso nos EUA

Acusado de ameaça, estelionato e violência doméstica, o empresário Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, foi capturado em ação conjunta da Interpol com a PF

Saulo Ferreira Melo em postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Após quatro meses foragido, o empresário pernambucano Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, que é acusado de ameaça, estelionato e violência doméstica no Recife, foi preso pela Interpol em conjunto com a Polícia Federal (PF), nos Estados Unidos, nesta terça-feira (26). A informação foi confirmada por fontes ligadas ao processo.

Saulo responde na Justiça por supostamente agredir uma ex-mulher e contrair uma dívida milionária no nome dela. O caso foi revelado, em reportagem publicada no dia 16 de maio, pelo Diario de Pernambuco.

O empresário estava com a prisão preventiva decretada, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desde o dia 28 de abril, mas tinha o paradeiro desconhecido. Diante da suspeita de que Saulo estaria morando nos Estados Unidos, a Justiça pernambucana também decidiu acionar a Interpol.

Procurado pela polícia, o réu chegou a informar no processo que estaria morando em Olinda, no Grande Recife – mas a casa, na verdade, era da mãe dele.

Posteriormente, Saulo voltou a informar um novo endereço nos autos. O local corresponde a uma casa de alto padrão em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Quem é o empresário

O Diario tentou contato com o advogado Paulo de Tarso Negromonte, que representa o empresário, sem sucesso. Em ocasiões anteriores, a defesa já negou as acusações e alegou que Saulo seria inocente.

Saulo também é investigado por supostamente sumir com o dinheiro de ingressos do festival Rock Remembers, organizado pela empresa dele, a Agittos Promoções e Eventos, no ano passado. O inquérito foi instaurado na Delegacia do Consumidor, da Polícia Civil.

Com a promessa de levar astros da música brasileira para Olinda, no Grande Recife, o evento deveria ter ocorrido em julho de 2024, mas foi cancelado na véspera dos shows. Até hoje, parte do público não recebeu o reembolso.