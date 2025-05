Interpol é acionada sobre empresário foragido por violência doméstica

Empresário Saulo Ferreira Melo (Reprodução/Redes sociais)

A Justiça de Pernambuco decidiu comunicar a Interpol sobre o mandado de prisão expedido contra o empresário Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, acusado de ameaça, estelionato e violência doméstica. Considerado foragido, ele estaria vivendo nos Estados Unidos desde o início do ano.



O caso envolvendo o empresário, que é proprietário de uma produtora de grandes eventos no estado, foi revelado pelo Diario de Pernambuco na semana passada. A ordem para o acionamento do órgão de cooperação policial internacional foi dada na segunda-feira (19).



“Considerando a notícia de que o acusado se encontra fora do país oficie-se a Interpol acerca do mandado de prisão expedido para adoção das providências cabíveis. Cumpra-se com urgência”, registra a juíza Catarina Vila-Nova Alves de Lima, da 1ª Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), responsável pelo caso.



Saulo, que foi denunciado pelo Ministério Público (MPPE) em abril, responde por agredir uma ex-mulher e por supostamente contrair uma dívida milionária no nome dela. Ele alega inocência.



A denúncia já foi aceita pelo TJPE. Na ocasião, a magistrada também decretou a prisão preventiva do empresário.

Quem é o empresário



Saulo também é investigado por supostamente sumir com o dinheiro de ingressos do festival Rock Remembers, organizado pela empresa dele, a Agittos Promoções e Eventos, no ano passado. O inquérito instaurado na Delegacia do Consumidor, da Polícia Civil, ainda está em andamento.

Com a promessa de levar astros da música brasileira para Olinda, no Grande Recife, o evento deveria ter ocorrido em julho de 2024, mas foi cancelado na véspera dos shows. Até hoje, parte do público não recebeu o reembolso.

Por causa do episódio, Saulo enfrenta mais de dez ações de cobrança no TJPE. Em meio às acusações de calote, o empresário teria deixado o Brasil para morar nos Estados Unidos.

Ao Diario, a defesa do empresário negou o calote e alegou que a empresa teria falido. “Desde o início, parte do reembolso foi feita com o saldo que havia em caixa”, diz nota enviada na semana passada.

Na ocasião, o empresário também foi questionado sobre os casos de violência doméstica e alegou inocência. Ele, no entanto, não informou se iria se apresentar à polícia ou voltar ao Brasil para cumprir a ordem de prisão.