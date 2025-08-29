Briga entre motoristas termina em atropelamento, golpes de barrote e pedradas na cabeça em Boa Viagem

Briga por acidente de trânsito terminou em agressões e mobilizou a Polícia Militar

Briga entre motoristas causa confusão em Boa Viagem (Reprodução/redes sociais)

Na tarde de quinta-feira (28), uma briga entre dois motoristas de 37 e 25 anos, interrompeu o trânsito no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A confusão começou após um dos condutores dar marcha à ré e atingir a porta do veículo do outro, gerando um desentendimento seguindo de uma tentativa de atropelamento.

De acordo com testemunhas, a discussão evoluiu para agressões físicas. Imagens registradas por moradores mostra um dos envolvidos utilizando um pedaço de madeira para atacar, enquanto o outro reage arremessando pedras.

Acionados, policiais militares do 19º BPM conseguiram conter os agressores. Ambos foram levados inicialmente para uma UPA da região e, em seguida, encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso de depredação e lesão corporal foram registrados na Delegacia de Boa Viagem. "Foram realizados os procedimentos de praxe e as diligências seguem até o esclarecimento do caso", declarou.