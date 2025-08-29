Cadáver é encontrado sentado sobre túmulo em cemitério de Moreno, no Grande Recife

Corpo é encontrado sentado sobre túmulo em cemitério de Moreno (Reprodução/Google Street View)

O cadáver de um homem foi encontrado sentado sobre a cova onde havia sido enterrado, no Cemitério Morada das Verdes Colinas, no bairro de Pedreiras, em Moreno, no Grande Recife, na quarta-feira (27).

Imagens registradas por populares mostram o cadáver sendo retirado do local e levado por uma viatura do Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

De acordo com testemunhas, o corpo seria de um homem identificado como Vladimir Vital, que teve a lápide violada durante a madrugada.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso esta sendo investigado pela Delegacia da 21ª Circunscrição de Moreno. "As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", declarou.

O ato de desrespeito ao cadáver (vilipêndio de cadáver) é crime, como previsto no artigo 212 do Código Penal. A pena pode variar de um a três anos de prisão, além de multa.



