Cadáver é encontrado sentado sobre túmulo em cemitério de Moreno, no Grande Recife
Polícia Civil investiga violação de sepultura
Publicado: 29/08/2025 às 10:17
Corpo é encontrado sentado sobre túmulo em cemitério de Moreno (Reprodução/Google Street View)
O cadáver de um homem foi encontrado sentado sobre a cova onde havia sido enterrado, no Cemitério Morada das Verdes Colinas, no bairro de Pedreiras, em Moreno, no Grande Recife, na quarta-feira (27).
Imagens registradas por populares mostram o cadáver sendo retirado do local e levado por uma viatura do Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.
De acordo com testemunhas, o corpo seria de um homem identificado como Vladimir Vital, que teve a lápide violada durante a madrugada.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso esta sendo investigado pela Delegacia da 21ª Circunscrição de Moreno. "As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", declarou.
O ato de desrespeito ao cadáver (vilipêndio de cadáver) é crime, como previsto no artigo 212 do Código Penal. A pena pode variar de um a três anos de prisão, além de multa.