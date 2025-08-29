Mãe e bebê morrem vítimas de explosão em ritual religioso em Igarassu

Acidente ocorreu na última terça-feira (19), durante cerimônia com caldeirão; o caso foi registrado na Delegacia do Espinheiro

IML divulgou laudo da morte do presidiário ocorrida em maio (RÔMULO CHICO/DP)

A Policia Civil de Pernambuco confirmou no final da tarde de quinta-feira (28) a morte da mãe e do bebê Claudinho, de 1 ano e 8 meses, atingidos pela explosão de um caldeirão durante um ritual religioso no loteamento Ana de Albuquerque, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Outras cinco pessoas também ficaram feridas.

Segundo informações extraoficiais, a mulher, de 38 anos, e o bebê estavam internados desde a última terça-feira (19) no Hospital da Restauração, no Recife. Eles apresentava queimaduras no rosto e em outras partes do corpo, necessitando de cuidados intensivos.

Apesar dos esforços, o quadro clínico se agravou e o óbito foi confirmado nesta tarde (28). A PCPE informou que o caso foi registrado na Delegacia do Espinheiro.

Relembre o caso

O acidente que matou a mãe e a criança aconteceu na noite da terça-feira (19), quando um caldeirão colocado no centro de um salão explodiu após o aumento repentino das chamas.

As chamas se espalharam pelo local, atingindo cerca de sete pessoas. Testemunhas relataram que as vítimas foram socorridas às pressas para unidades de saúde da região antes da transferência para o Hospital da Restauração no Recife.

