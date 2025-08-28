PM prende dupla que aplicou golpe de empréstimo falso em casal de idosos no Sertão

As vítimas, de 70 e 74 anos, perderam R$ 3,5 mil com o golpe, segundo a PM

Policiais militares (PM) do 14º Batalhão prenderam, na tarde de quarta-feira (27), um homem de 40 anos e uma mulher de 46 anos, suspeitos de aplicar um golpe de empréstimo falso em um casal de idosos no município de Betânia, no Sertão de Pernambuco. As vítimas, de 70 e 74 anos, perderam R$ 3,5 mil com a fraude.

O golpe consistia na oferta de empréstimos falsos: R$ 2 mil para o marido, com desconto de R$ 90 na aposentadoria, e R$ 4,7 mil para a esposa. De acordo com a PM, os suspeitos foram apresentados ao casal pela ex-nora, que presenciou as conversas no dia anterior.

No dia da primeira abordagem, em uma agência bancária de Custódia, o idoso sacou R$ 4 mil e entregou R$ 1,5 mil aos suspeitos, enquanto a esposa retirou R$ 4,7 mil e repassou R$ 2 mil.

No dia seguinte, os criminosos voltaram a entrar em contato com as vítimas, afirmando que havia mais valores a serem sacados e planejando um novo encontro. Desconfiados, os idosos acionaram a PM, que prendeu a dupla no bairro Alto do Bom Jesus.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso é investigado pela 182ª Delegacia de Betânia e que foi instaurado um inquérito para apurar o crime de estelionato.

