Homem é preso em Caruaru por ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva

Ação conjunta da 4ª Deam, TJPE e Patrulha Maria da Penha localizou acusado após mandado de prisão expedido pela Vara da Mulher

PCPE (Arquivo/DP)

Na manhã de quarta-feira (27), um homem foi preso em Caruaru, acusado de ameaçar a ex-companheira e descumprir medida protetiva. A operação foi realizada pela 4ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), pelo Núcleo de Justiça pela Paz em Casa do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE/Nioj) e pela Patrulha Maria da Penha do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a polícia, o suspeito, pai de um bebê de quatro meses, enviava vídeos portando arma de fogo e munições, afirmando que atentaria contra a vida da ex-companheira e da criança. Ele também comparecia repetidas vezes à residência da vítima, onde chegou a cortar os fios da câmera de segurança.

A vítima procurou a Delegacia da Mulher, que iniciou diligências. Diante da gravidade da situação, a Vara da Mulher de Caruaru expediu mandado de prisão na tarde de terça-feira (26).

Após quase 24 horas de buscas, o suspeito foi localizado andando nas ruas do bairro do Salgado, próximo à casa de uma familiar.

Ele foi encaminhado para audiência de custódia e, em seguida, será transferido para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru.

