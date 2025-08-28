Casal, em carro roubado no Recife, é perseguido pela PRF no centro de Juazeiro-BA

Vídeo divulgado em rede social da PRF mostra a perseguição, após motorista conduzindo carro roubado no Recife não obedecer ordem de parada. Ocupantes do veículos são presos

Motorista de carro roubado não obedeceu ordem de parada na divisa de Petrolina e Juazeiro (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um vídeo postado na rede social da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Pernambuco chamou a atenção pela semelhança a filmes de ação, com cenas de perseguição implacável.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma ronda na Ponte Presidente Dutra, em Salgueiro-BA, na divisa com Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Quando deram ordem de parada a um carro ocupado por um casal, o motorista desobedeceu. Ele acelerou e atingiu diversos veículos, transitando pela contramão, e acessou as ruas de Juazeiro, até ser abordado pelos policiais.

Durante a abordagem, o motorista alegou que fugiu porque não possuía a carteira de habilitação. Em consulta ao veículo, a equipe descobriu diversos sinais de adulteração e um registro de roubo desde junho deste ano, no Recife.

O homem tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro. Ele poderá responder por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e dirigir sem CNH, gerando perigo de dano.

A ação aconteceu na última segunda-feira (25).

