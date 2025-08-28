Imagens registradas por populares mostram a fumaça saindo pelo telhado; o caso está sendo investigado pela Delegacia de Escada

Incêndio atinge mata mulher em residência na Mata Sul (Reprodução/redes sociais)

Na tarde da quarta-feira (27), uma mulher de 54 anos morreu após ser vítima de um incêndio que atingiu uma residência na Rua Barbosa Gonçalves, na Vila Operário, em Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Registros feitos por populares mostram a fumaça saindo pelo telhado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), três viaturas foram enviadas para atender a ocorrência, incluindo unidades de combate a incêndio, resgate e comando operacional. As equipes atuaram para extinguir as chamas e o rescaldo. Até o momento não se sabe o que ocasionou o incêndio.

Ainda segundo a corporação, as chamas atingiram o pavimento superior da casa, causando danos ao telhado e à estrutura, motivo pelo qual a Defesa Civil foi acionada para avaliação.

Durante a atuação do efetivo no local, uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi encontrada no interior da residência já sem sinais vitais.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal da região, o Instituto de Criminalística (IC) e a Defesa Civil do Município.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso de "incêndio e morte a esclarecer sem indício de crime" segue sob as investigações da Delegacia de Escada. "As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", declarou.