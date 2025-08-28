Micro-ônibus pega fogo na BR-101, no Grande Recife

Imagens feitas por populares no local mostram coletivo em chamas e fumaça saindo pelas janelas

Imagens feitas por populares no local mostram coletivo em chamas e fumaça saindo pelas janelas (PRF/Divulgação)

Um incêndio atingiu um micro-ônibus na manhã desta quinta-feira (28), no Km 91, na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, no Grade Recife. Imagens que circulam mostram o coletivo em chamas e uma cortina de fumaça saindo pelas janelas.

Acionados por volta das 9h, junto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que duas viaturas de combate a incêndio atuaram para extinguir o fogo.

Ainda segundo a corporação, somente o condutor do veículo estava no local. Ele não sofreu ferimentos.