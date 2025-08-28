° / °

Linhas de ônibus serão reforçadas por causa da paralisação do metrô do Recife

CTM amplia frota na Zona Sul do Recife após suspensão da Linha Sul do metrô

Publicado: 28/08/2025 às 09:25

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul/Divulgação

As linhas de ônibus que operam na Região Sul do Recife serão reforçadas nesta quinta-feira (28) para atender os usuários afetados pela paralisação da Linha Sul do Metrô. A medida foi anunciada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e será acompanhada por agentes do órgão.

Segundo o CTM, o objetivo é reduzir os transtornos e garantir o deslocamento dos passageiros. A Linha Sul está sem funcionar desde a manhã de quarta-feira (27), devido a um problema na rede aérea.

As linhas que terão frota ampliada são:
•166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)
•185 – TI Cabo
•115 – TI Aeroporto/TI Afogados
•167 – TI Tancredo Neves/Conde da Boa Vista

