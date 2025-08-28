Linhas de ônibus serão reforçadas por causa da paralisação do metrô do Recife

CTM amplia frota na Zona Sul do Recife após suspensão da Linha Sul do metrô

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

As linhas de ônibus que operam na Região Sul do Recife serão reforçadas nesta quinta-feira (28) para atender os usuários afetados pela paralisação da Linha Sul do Metrô. A medida foi anunciada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e será acompanhada por agentes do órgão.

Segundo o CTM, o objetivo é reduzir os transtornos e garantir o deslocamento dos passageiros. A Linha Sul está sem funcionar desde a manhã de quarta-feira (27), devido a um problema na rede aérea.

As linhas que terão frota ampliada são:

•166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

•185 – TI Cabo

•115 – TI Aeroporto/TI Afogados

•167 – TI Tancredo Neves/Conde da Boa Vista

