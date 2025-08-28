Recife sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica com entrada gratuita e solidária

Campeonato ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, no Geraldão, na Imbiribeira. Ingressos deverão ser trocados por 1kg de alimento e doações serão encaminhadas para o Banco de Alimentos da cidade

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) (Andréa Rêgo Barros/PCR)

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, terá caráter solidário. Para acessar a competição, que terá entrada gratuita, o público deverá apresentar um quilo de alimento não perecível para doação. No entanto, para os dias 6 e 7 de setembro, além da doação, será preciso fazer a reserva do ingresso pela plataforma Sympla. O serviço estará disponível a partir das 10h deste sábado (30), sendo permitida a retirada de até três bilhetes por CPF. A carga diária de ingressos será de sete mil para o público geral. O evento conta com o apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes.

Organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o campeonato será disputado nas categorias infantil feminina, infantil masculina, adulta feminina e adulta masculina, reunindo mais de 300 atletas de todas as regiões do país. As categorias infantis dão o pontapé inicial no torneio, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. Já as provas adultas, que serão disputadas pela pela primeira vez na capital pernambucana, ocorrerão entre os dias 4 e 7 de setembro.

Grandes nomes da ginástica brasileira estão confirmados no torneio, como as medalhistas olímpicas Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, que conquistaram um inédito bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na categoria masculina, destaca-se a participação do também medalhista olímpico Arthur Nory, bronze nos Jogos Rio 2016.

ROTA DOS EVENTOS ESPORTIVOS

A escolha do Recife como sede do campeonato reforça a potência esportiva da cidade e representa um importante incentivo na promoção do esporte e no crescimento econômico local. Além disso, o caráter solidário do evento reforça a luta contra a fome e a desigualdade, estimulando a solidariedade e a responsabilidade social.

“É uma grande alegria para o Recife receber o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, um dos maiores eventos esportivos do país. Isso mostra a força da nossa cidade como palco de grandes competições e inspira nossos jovens atletas a sonharem ainda mais alto”, afirma o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho. “Esse campeonato também tem um significado muito especial porque une esporte e solidariedade. A iniciativa da doação de alimentos para a aquisição de ingresso é fundamental, pois mostra que além de incentivar a prática esportiva, podemos também estimular a generosidade e o cuidado com o próximo”, reforça.

BANCO DE ALIMENTOS DO RECIFE

Os alimentos arrecadados durante o evento serão destinados ao Banco de Alimentos do Recife, equipamento da Prefeitura do Recife que recebe doações e as encaminha para instituições sociais da cidade, sob gestão da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome. Com a modernização do espaço e a mudança da sede para o bairro do Torreão, no início deste ano, a capacidade de armazenamento e distribuição aumentou em cerca de 700%, alcançando hoje a marca de 100 toneladas – sete vezes mais que o volume anterior.

Somente em 2025, já foram arrecadadas mais de 36 toneladas de alimentos, beneficiando 33 entidades sociais e 18 cozinhas solidárias, o que representa o atendimento a mais de 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar no município. “Este evento esportivo é também um ato de solidariedade do povo recifense. Já conseguimos beneficiar milhares de famílias somente neste ano e queremos ampliar ainda mais esse alcance”, destacou a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves.

Localizado na Avenida Norte, nº 1716, o Banco de Alimentos é responsável pela captação, coleta, triagem e distribuição de doações realizadas por pessoas físicas, empresas, feiras e supermercados. Dessa forma, atua diretamente no combate à fome e na redução do desperdício. O equipamento também conta com o apoio das Secretarias de Cultura e de Esportes, que promovem eventos com bilheteria solidária para estimular novas arrecadações.

DESTAQUE NAS OLIMPÍADAS

Na última edição dos Jogos, a ginástica foi o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil, consagrando a ginasta Rebeca Andrade como a maior medalhista olímpica do país. Foram 4 medalhas conquistadas: um ouro no solo, duas de prata (individual geral e salto), além do bronze por equipes.