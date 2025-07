Mulher é assassinada com golpes de faca pelo ex-companheiro em São Lourenço da Mata

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro na na noite de segunda-feira (28), no bairro de Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. A manicure, Rebeca Vicente, de 33 anos, estava a cerca de 3 meses separada do autor do crime, com quem teve um relacionamento de 15 anos.

De acordo com populares, o ex-companheiro, Thiago, não havia aceitado o término. Temendo por sua vida, Rebeca chegou a denunciar as ameaças e conseguiu medida protetiva há uma semana contra o acusado.

Mesmo com a ação protetiva, Thiago descumpriu a ordem judicial, e na noite de segunda, cometeu o crime conta a ex-companheira.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. Rebeca ainda foi socorrida com vida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou o caso através da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. "As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até elucidação total do crime.", destacou em nota.