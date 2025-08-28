Idosa é feita refém em tentativa de roubo no Grande Recife (Reprodução/redes sociais)

Uma idosa de 67 anos foi feita refém em uma tentativa de assalto no bairro Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, na tarde de terça-feira (26). Durante ação criminosa, a mulher chegou a desmaiar.

Segundo informações extraoficiais, o suspeito, um homem de 37 anos, invadiu a residência da vítima e a ameaçou. Assustada, a idosa chegou a perder a consciência.

Acionados, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) conseguiu deter o envolvido ainda no local.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a prisão do suspeito por meio da Central de Plantões da Capital (CEPLANC). "O suspeito esta sendo autuado pelos crimes de sequestro/cárcere privado. Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis ficando em seguida à disposição da justiça. Foi apreendida com o autor uma faca", disse em nota.