Advogado é preso após enviar vídeo íntimo para filha adolescente no Sertão

Advogado de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), acusado por estupro de vulnerável contra a própria filha, de 16 anos, no município de Inajá, Sertão do Estado, no último sábado (16) de agosto. A identidade do suspeito não foi divulgada, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a fim de preservar a vítima.

De acordo com as investigação, o crime se enquadra no artigo 218-B, §2º, inciso I, do Código Penal, com amparo na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A denúncia foi formalizada pela tia da adolescente, que procurou a delegacia após ter conhecimento da situação.

Segundo informações repassadas pela adolescente, após retomar contato com o pai, ela passou a receber mensagens de teor inapropriado por meio de aplicativo de celular, além de um vídeo íntimo enviado pelo suspeito. A adolescente reagiu negativamente e bloqueou o número do suspeito.

Em nota, a PCPE informou que o caso está sendo investigado pela 165ª Delegacia de Inajá. "Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça."

A vítima está sob acompanhamento da rede de proteção social, incluindo o Conselho Tutelar.