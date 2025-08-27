Metrô do Recife: Linha sul é paralisada após apresentar problemas na rede aérea

De acordo com a CBTU, uma equipe de manutenção já está trabalhando para restabelecer as viagens; a linha centro funciona normalmente

Reforço será o início da série de mudanças na Linha Sul do sistema. Foto: Metrorec/Divulgação ()

Na manhã desta quarta-feira (27), a Linha Sul do Metrô do Recife foi temporariamente paralisada. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a interrupção das viagens aconteceu por volta das 10h30 e foi motivada por um problema na rede aérea.

Em função disso, todas as estações que compõem a Linha Sul foram fechadas. A linha centro segue funcionando normalmente.

"A equipe de manutenção já foi acionada e está atuando para restabelecer o serviço o mais breve possível", declarou.

