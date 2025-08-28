Homem morre após ser espancado e deixado na Avenida Caxangá

A vítima foi perseguida e espancada por moradores moradores após suspeita de roubos na Comunidade do Cardoso; ele ainda não foi identificado

Uma homem foi espancado até a morte na tarde de terça-feira (26), na Avenida Caxangá, no Bairro do Zumbi, Zona Oeste do Recife. A vítima ainda não foi identificada e foi deixada em via pública.

Testemunhas relataram que o homem foi atacado após ter praticado roubos na Comunidade do Cardoso, no bairro da Madalena. Por conta disso, moradores o perseguiram e o agrediram até a morte.

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de homicídio consumado está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital (DHPP). "As diligências foram iniciadas e segue até o esclarecimento do caso", declarou.