Mulher é executada a tiros no Agreste de Pernambuco

Josélia Maria da Silva foi assassinada pelo ex-companheiro nas proximidades da secretária de saúde no centro de Cupira; o caso está sendo investigado pela 94ª Delegacia Circunscricional do município

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi assassinada a tiros na manhã desta quarta-feira (27), na cidade de Cupira, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Josélia Maria da Silva, de 39 anos.

De acordo com testemunhas, a vítima estava nas proximidades da Secretária de Saúde, no Centro, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que atirou em sua cabeça.

Josélia chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com escolta da Policia Militar de Pernambuco (PMPE) para uma unidade de saúde local, mas não resistiu.

O principal suspeito do crime, identificado como Vagner da Silva Ferreira, fugiu do local com uma motocicleta que teria sido roubada.

O corpo da foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pela 94ª Delegacia Circunscricional de Cupira. "As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do caso", declarou em nota.