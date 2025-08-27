Incêndio atinge estabelecimento comercial em Paulista (Reprodução/Redes sociais)

Uma incêndio tomou conta de um comércio de conserto de eletrodomésticos na rua do Nobre, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (27). Não houve registro de vítimas.

Em imagens feitas por populares, é possível ver as chamas se espalhando pelo estabelecimento, além de uma cortina de fumaça saindo do local.

Uma equipe de combate às chamas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionada no início da manhã para controlar as chamas, mas quando chegaram o foco do incêndio já havia sido extinto pela população. Ainda de acordo com o efetivo, não houve registro de vítima e até o momento não se sabe o que pode ter provocado as chamas.

