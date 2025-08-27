Julgamento no Tribunal do Júri reconheceu autoria do assassinato da ex-companheira e de um amigo dela em setembro de 2023

Homem é condenado a 42 anos de prisão por duplo homicídio em Garanhuns (Reprodução)

Nesta terça-feira (26), a 1ª Vara Criminal da Comarca de Garanhuns decidiu por condenar Weverton Brandão Ferreira à 42 anos de prisão em regime fechado. O julgamento no Tribunal do Júri foi concluído por volta das 15h.

Segundo às investigações, Weverton é acusado de assassinar a ex-companheira, Lohana Paulino da Silva, e o companheiro dela, Aldaguimar Matheus de Souza Monteiro, mortos em 15 de setembro de 2023, no Condomínio Residencial Manoel Camelo, localizado na Cohab II, em Garanhuns.

De acordo com a denúncia, as vítimas foram atacadas enquanto dormiam no apartamento de Lohana. As investigações da 22ª Delegacia de Homicídios apontaram que Weverton teria invadido o imóvel durante a madrugada e cometido o duplo homicídio.

Após o crime, o réu foi preso em flagrante. O Ministério Público sustentou durante o julgamento que a motivação foi de natureza passional. A decisão encerra quase dois anos após a ocorrência dos fatos.