Mulher é assassinada em São José da Coroa Grande; marido é suspeito do crime

O homem não teria aceitado fim do relacionamento com a vítima

Vítima foi identificada como Adriana Lúcia de Souza (Reprodução)

Uma mulher foi assassinada, na manhã desta quarta-feira (27) dentro de casa, em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco. O suspeito é o companheiro dela, que fugiu do local.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi identificada como Adriana Lúcia de Souza, de 40 anos. O crime aconteceu por volta das 7h45. Testemunhas relataram que o homem não teria aceitado o fim do relacionamento.

Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A mulher trabalhava como frentista e deixa dois filhos, um de 22 anos e outro de 7 anos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia da 82ª Circunscrição. "Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos".

A Academia LC Fitness, onde Adriana treinava, divulgou nota lamentando a morte e manifestando solidariedade à família. A direção também cobrou medidas para prevenir casos de violência contra mulheres.

"Nos solidarizamos com seus familiares, em especial seus dois filhos, que ficam órfãos em razão de mais um ato brutal de violência doméstica. Reforçamos nosso clamor por justiça e por políticas efetivas de proteção às mulheres, para que histórias como a de Adriana não se repitam", diz o texto.