Hospital da Restauração inaugura Central de Laudos e amplia exames de imagem

Produção de resultados mais que dobrou com funcionamento da Central, segundo governo

Hospital da Restauração (Rafael Vieira)

A Central de Laudos passou a funcionar no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. O espaço conta com 40 médicos radiologistas responsáveis por analisar exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e raios-X. O serviço funciona 24 horas por dia com dois aparelhos de ressonância, quatro tomógrafos e três de raios-X.

A central já atende, além do HR, os hospitais Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas e Getúlio Vargas, de forma gradual. De acordo com a Secretaria de Saúde, em um mês de funcionamento, houve aumento de 168% nos laudos de tomografia, 146% em ressonância magnética e 23% em ultrassonografia.

Os resultados de exames de urgência saem no mesmo turno, os de pacientes internados em até 48 horas e os de procedimentos eletivos em até sete dias.

O HR também passou a contar com um segundo aparelho de ressonância magnética, adquirido por R$ 6,5 milhões. A capacidade mensal subiu de 750 para mais de 2 mil exames, ampliando o atendimento a pacientes da rede estadual.

Também foi inaugurada uma sala de ultrassonografia no primeiro andar, com duas salas equipadas e espaço para recepção e repouso dos profissionais.

começou a funcionar, ainda, o Portal de Exames, plataforma digital que permite acesso online a laudos de raio-X, tomografia e ressonância. O paciente precisa de um ID e senha fornecidos no momento do exame. O sistema pode ser acessado por celular, tablet ou computador, 24 horas por dia.