Homem empurra companheira de escada e agride idosa e enteada de vítima no Recife

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (26). O suspeito foi preso em flagrante pela PM

Caso foi egistrado na Delegacia da Mulher (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 32 anos perdeu a consciência ao ser empurrada do alto de uma escadaria no bairro Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (26) e o suspeito é o companheira da vítima.

Além dela, a tia, de 71 anos, e a enteada também foram agredidas pelo homem, de 34 anos. Tanto a vítima principal quanto a idosa foram socorridas para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central da cidade.

O caso ocorreu na Rua Descida da Macaíba. Policiais do 11º Batalhão informaram que, ao chegar ao local, encontraram a mulher com um sangramento intenso na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou ter recebido o chamado às 5h32 e feito o transporte da vítima ao hospital. Já a idosa foi levada pela própria PM.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Após os procedimentos, foi encaminhado para audiência de custódia.

A Polícia Civil informou que o inquérito está sob responsabilidade da 1ª Delegacia da Mulher, que investiga as circunstâncias do crime.

Onde procurar ajuda

Central de Atendimento à Mulher

A Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) é um serviço gratuito e sigiloso oferecido pelo Governo Federal. A central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e oferece orientação sobre os direitos das mulheres e como proceder em casos de violência. As vítimas podem ligar ou enviar mensagens de texto para fazer denúncias ou buscar apoio.

Delegacia da Mulher

Em Pernambuco, as Delegacias da Mulher estão espalhadas por várias cidades, oferecendo um atendimento especializado e humanizado para mulheres em situação de violência. No Recife, a Delegacia da Mulher está localizada na rua Padre Inglês, no bairro de Santo Amaro.

Disque Denúncia (181)

O Disque Denúncia (181) é outro canal importante para denunciar qualquer tipo de crime, incluindo a violência contra a mulher. A denúncia é anônima e pode ser feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de abuso ou violência.

Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência (SAVV)

O SAVV oferece apoio psicológico, jurídico e social para mulheres em situação de violência. Com profissionais capacitados, o serviço busca acolher e orientar as vítimas, além de encaminhá-las para a rede de proteção existente no estado.

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Existem também diversos Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAMs) espalhados pelo estado, onde as mulheres podem obter atendimento integral. Nesses centros, as vítimas recebem assistência psicológica, médica, jurídica e social, além de serem encaminhadas para outros serviços de apoio, caso necessário.