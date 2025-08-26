Dois pernambucanos ficam entre os finalistas do Prêmio Oceanos
Adelaide Ivánova, com 'Asma', e Fabiano Calixto, com 'O Pito do Pango & Outros Poemas', são os pernambucanos que ficaram entre os finalistas do prêmio
Publicado: 26/08/2025 às 19:01
(Foto: Pedro Pinho)
O Prêmio Oceanos, com apoio do Itaú Cultural, da Biblioteca Nacional de Moçambique e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, anuncia os 50 semi-finalistas da edição de 2025, nas categorias Poesia e Prosa (romance, conto, crônica e dramaturgia).
Dois autores pernambucanos estão entre os semi-finalistas, são eles: Adelaide Ivánova, com Asma, e Fabiano Calixto, de O Pito do Pango & Outros Poemas.
As obras semifinalistas vêm de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Brasil — neste, com autores de 12 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e do Distrito Federal.
A edição de 2025 registrou 3.142 inscrições - o maior número já recebido — vindas de sete países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Esses livros contaram com a avaliação de jurados de seis países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.
A lista de semifinalistas (25 de poesia e 25 de prosa) evidencia uma abrangência geográfica ao totalizar livros de 5 países (Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal), sendo que o Brasil aparece representado por quase todo o seu território, com autores de 12 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e do Distrito Federal.
Outro recorde deste ano foi a participação das editoras: das 488 que inscreveram suas obras no Oceanos, 37 estão na lista de semifinalistas, sediadas no Brasil, Moçambique e Portugal.