Homem é preso suspeito de matar ex-companheira por não aceitar fim de relacionamento, no Recife

Policiais foram elvados para DHPP (Foto: Teresa Maia/Arquivo DP Foto)

A Polícia Militar de Pernambuco prendeu um homem identificado como Igor Miguel Gomes dos Santos, de 22 anos, por suspeita na morte da ex-companheira, Joycelaine Carvalho da Silva, de 26 anos. Ele foi detido poucas horas após a morte da jovem, na tarde desta sexta-feira (15).

De acordo com informações preliminares, Igor já havia sido preso anteriormente e não aceitava o fim do relacionamento com Joycelaine. A mulher foi encontrada morta com um tiro no rosto dentro da casa onde morava, em Água Fria, na Zona Norte do Recife. Ela deixou uma filha de 7 anos.

O suspeito foi localizado na casa de parentes em Abreu e Lima, no Grande Recife. A arma que teria sido utilizada no crime foi encontrada em Água Fria, perto da residência da vítima.

Após ser capturado e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito demonstrou agressividade com os agentes da PM.

Em 2024, a cada 17 horas, uma mulher foi morta em razão do gênero nos nove estados monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, foram registradas 531 vítimas de feminicídio ao longo do ano.

Em Pernambuco, houve uma redução de 2,2% nos casos de violência contra mulheres, passando de 319 registros em 2023 para 312 em 2024. Apesar da queda, o estado ocupou a segunda posição no ranking de mortes de mulheres, incluindo feminicídios, transfeminicídios e homicídios, ficando atrás apenas de São Paulo, com 167 ocorrências.