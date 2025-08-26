Quadrilha que transportava 62 kg de maconha é presa após veículos se envolverem em colisão (PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada desta terça-feira (26), três homens e uma mulher suspeitos de traficar 62 Kg de maconha. A ação conjunta com 1? Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar (BIEsp-PM) aconteceu na BR 232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo os policiais, após abordagem em um carro com a traseira amassada, sob a condução de um homem e outros dois passageiros, os agentes notaram controvérsias no depoimento de ambos suspeitos sobre a colisão do veículo.

Em novas buscas na região, o efetivo encontrou um segundo carro com a frente amassada. Questionado, o condutor relatou que o veículo da frente servia como um batedor, informando sobre fiscalização no local, motivo que ocasionou a colisão. Ele ainda declarou que estaria transportando drogas com os outros três suspeitos.

Nas portas do veículo foram encontrados 59 tabletes da droga. A quadrilha foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru e pode responder por tráfico de drogas. Penas de reclusão podem ir de 5 a 15 anos.

