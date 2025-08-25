Homem em carro roubado foge da PRF entre Petrolina e Juazeiro, mas acaba preso

O carro em que o suspeito estava havia sido roubado no Recife

Agenets da PRF perseguiram o suspeito (Foto: PRF)

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma ronda na Ponte Presidente Dutra, que liga Petrolina a Juazeiro, na Bahia, quando deram ordem de parada a um veículo ocupado por um casal. O motorista, no entanto, desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade em direção a Petrolina.

O suspeito passou pelo viaduto Barranqueiro, no município pernambucano, mas retornou para Juazeiro, onde continuou a tentativa de escapar. Durante a perseguição, ele dirigiu pela contramão, bateu em vários carros e entrou em ruas da cidade baiana, até ser interceptado pelos agentes.

De acordo com a PRF, o motorista alegou que fugiu por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao consultar o veículo, os policiais constataram sinais de adulteração e descobriram que havia registro de roubo desde junho deste ano, no Recife.

Ainda segundo a corporação, o homem já tinha passagem por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro e poderá responder pelos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo e direção sem habilitação, com risco à segurança pública.