Acidente de moto no Recife deixa uma mulher ferida

De acordo com o Samu, o acionamento foi feito por volta das 7h54; uma equipe da CTTU está no local orientando os condutores

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/08/2025 às 10:36

O Samu foi acionado para a ocorrência, mas o homem já havia falecido/Divulgação/ Andréa Rêgo Barros/PCR

Um acidente envolvendo moto e carro na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Santo Amaro, no Recife, deixa uma mulher de 26 anos, ferida, na manhã desta terça-feira (26). O Trafego na região ficou parcialmente lento.

Uma equipe da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) isolou a área do sinistro e segue orientando os condutores.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o acionamento foi feito por volta das 7h54. A vítima recebeu atendimento ainda no local e em seguida foi encaminhada ao Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, no Recife.

