Animais eram levados em caminhonete adaptada e ficaram sob responsabilidade de uma fazenda em Vitória de Santo Antão

Motorista é autuado por transportar 37 caprinos de forma irregular na BR-232 (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou, nesta segunda-feira (25), um homem que transportava 37 caprinos de maneira irregular na BR-232. O motorista foi detido por maus-tratos a animais e outras infrações de trânsito.

A ocorrência foi registrada no Km 51 da rodovia, durante ronda de fiscalização. Os policiais identificaram uma caminhonete adaptada com estrutura de metal, onde os bodes e cabras eram transportados de forma confinada, em condições que colocavam em risco a segurança e o bem-estar dos animais, além da possibilidade de queda na pista.

De acordo com a PRF, o veículo seguia de Custódia, no Sertão, para Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. O motorista recebeu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos, crime cuja pena varia de três meses a um ano de detenção.

Ele também foi autuado por transportar animais nas partes externas do veículo e por conduzir veículo em mau estado de conservação, infrações que geram multa de R$195,23 cada e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Após a abordagem, os caprinos foram retirados da caminhonete e encaminhados para uma fazenda, onde receberam água e alimentação.