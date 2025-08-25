Ex-deputado Ciro Coelho segue internado em estado grave após acidente

A colisão aconteceu no sábado (23) na BR 428, em Cabrobó, no Sertão. O filho do ex-deputado também estava no carro

Deputado Ciro Coelho (Foto: Alepe/Acervo)

O ex-deputado estadual Ciro Coelho segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Unimed Petrolina após se envolver em um grave acidente na BR-428, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Também estavam no carro o filho dele, José Antonio Coelho, e a nora, Rita Danielle, que morreu no local.

“Após uma cirurgia que conseguiu conter o sangramento, Ciro Coelho seguiu para a UTI , onde permanece em estado estável", complementa a nota. De acordo com uma familiar, o ex-deputado apresenta pequenas melhoras, mas permanece entubado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete em que a família do ex-deputado estava colidiu de frente com um carro. A Unimed informou que Ciro Coelho deu entrada na unidade às 21h20 com um forte sangramento.

O caso também é investigado pela Polícia Civil, que apura a causa do acidente.