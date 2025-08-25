Ex-deputado Ciro Coelho fica gravemente ferido em batida de carro em Cabrobó

A nora de Ciro Coelho, Rita Danielle, faleceu. Ela, o esposo e filho de Ciro, José Antonio Coelho, e o ex-parlamentar estavam em uma caminhonete que colidiu de frente com um carro na BR-428, em Cabrobó, no Sertão

Ex-deputado Ciro Coelho, o filho dele, José Antônio Coelho e a nora dele, Rita Danielle, estavam na caminhonete Fiat Strada (Foto: Divulgação/PRF)

O ex-deputado estadual Ciro Coelho ficou gravemente ferido após se envolver em um sinistro de trânsito, na tarde deste domingo (24), em Cabrobó, no Sertão. Ciro estava com o filho, José Antônio Coelho, e a nora, Rita Danielle, em uma caminhonete que colidiu de frente com um carro na BR-428. A nora de Ciro não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As últimas informações são de que Ciro passou por cirurgia na noite deste domingo (24), para conter um sangramento, e foi posteriormente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Unimed de Petrolina. Ele está em estado estável.

Entenda

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada por volta das 15h30, para atender o sinistro. A colisão entre a caminhonete de Ciro, modelo Fiat Strada e o outro carro, um Honda Civic, foi frontal.

Ciro e o filho, José Antônio, ficaram feridos. Segundo a PRF, os quatro ocupantes do Civic também ficaram feridos. Eles foram encaminhados para hospitais em Cabrobró e Petrolina.



A PRF também informou que a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai investigar o caso.