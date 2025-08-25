Caminhão transportando cevada bate em mureta e a carga gera interdição em trecho da BR-101

Outro caminhão ficou preso na cevada que se espalhou na pista e o trecho do km 37, em Igarassu, ficou interditado por algumas horas da madrugada desta segunda (25)

Trator retirou a cevada da pista no começo da manhã desta segunda (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um caminhão que carregava cevada bateu na mureta do km 37 da BR-101, em Igarassu (no sentido Goiana), por volta das 19h do domingo, e a carga que transportava caiu na pista.

Às 3h da madrugada desta segunda-feira (25), outro caminhão que passava pelo local ficou preso na cevada, interditando a via completamente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pane elétrica pode ter causado o acidente do caminhão contra a mureta. O motorista realizou o bafômetro e o resultado deu normal. Já o outro motorista negou-se a fazer o teste e foi autuado.

A PRF relatou que, por volta das 4h45 da madrugada, o segundo caminhão foi retirado da pista e a rodovia voltou a ficar liberada em uma faixa.

Com o apoio de populares e do DNIT, a cevada está sendo retirada agora pela manhã para a rodovia ser totalmente liberada. Um caminhão pipa está no local para lavar a pista.