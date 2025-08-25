Acidente de moto deixa um morto e um ferido em Brejinho

O caso aconteceu na PE-413, nas proximidades da Vila de Fátima

, Ana Paula teve traumatismo e morreu no local do acidente (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (24) na PE-413, nas proximidades da Vila de Fátima, em Brejinho, Sertão de Pernambuco, resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida.

De acordo com a Polícia Militar, o caso envolveu uma motocicleta Honda CG. Quando o efetivo do 23º BPM chegou ao local, constatou que uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na rodovia. A segunda pessoa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o hospital de Brejinho, consciente e sem risco de morte.

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar os procedimentos legais. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Itapetim, onde será instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente.

