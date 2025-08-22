Réplicas de armas e pistolas de ar são furtadas de espaço de paintball em Moreno

O furto aconteceu na madrugada desta quarta (20), no espaço de lazer Eco Parque Pocinho, localizado às margens da BR-232, no município de Moreno. Também foram levados marcadores e máscaras de paintball, além de câmera de Ação GoPro.

Por meio das redes sociais, o Eco Parque Pocinho informou que irá honrar com todos os jogos e compromissos que já foram agendados no estabelecimento. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Segundo a proprietária do estabelecimento, identificada apenas como Fabiane, de 35 anos, o prejuízo pode passar dos R$ 75 mil.

“Eu não percebi nada de diferente quando cheguei no estabelecimento, mas quando entrei no armeiro foi que eu notei que tinha sido furtada. Eles levaram os marcadores e as pistolas que são réplicas, mas têm o mesmo tamanho, cor e peso de armas reais. Os criminosos já estavam certos do que queriam, pois só levaram aquelas que dão para fazer um barulho por aí”, relatou a proprietária em entrevista a uma emissora de TV.

Ainda segundo ela, os criminosos mexeram nas gavetas do estabelecimento, possivelmente procurando as notas fiscais das armas. As câmeras de segurança do local não registraram a ação dos criminosos.

“Eles mexeram nas gavetas à procura das notas fiscais, mas não encontraram nada, pois eu levei todas para plastificar. Como os criminosos não estão com essas notas, eles não podem utilizar essa armas em jogos e competições de airsoft ou de paintball”, afirmou Fabiane.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado, por meio da Delegacia de Moreno, como furto em estabelecimento comercial ou de serviço.

A corporação ainda informou que as investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos.

